DMM ''105 milyon sığınmacı gelecek'' iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan içerikleri ifşa etmeye devam ediyor.

Açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapıldı. "Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ülkemize 105 milyon sığınmacının geleceğini' söyledi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, "Türkiye'nin 2050 yılındaki nüfusu 105 milyon, gelecek bir o kadar misafirimizi de düşünürsek 210 milyon. Bu nüfusun gıda ve ihtiyacını karşılamamız gerekecek." şeklindeki açıklamasının manipüle edildiği belirtildi.

Bakan Yumaklı'nın "misafir" ifadesinin turistlere yönelik olup "sığınmacı" olarak yorumlanmasının tamamen manipülasyon olduğu açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, "Konuşmamın bütününe ve bağlamına bakıldığında 'misafir' ifadesinden açık şekilde 'turist'leri kast ettiğim görülmektedir ki turizm sektöründe genellikle bu ifade kullanılmaktadır" dedi.