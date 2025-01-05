İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2025 Pazar / 6 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3918
  • EURO
    36,5136
  • ALTIN
    3000.8
  • BIST100
    10075.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DMM: Ali Erbaş'a yönelik iddialar manipülasyondan ibaret
Güncel

DMM: Ali Erbaş'a yönelik iddialar manipülasyondan ibaret

DMM, Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘Ekmek yiyin doyurucudur' tavsiyesi yaptı.” iddiasının manipülasyondan ibaret olduğunu açıkladı.

5 Ocak 2025 Pazar 19:52 - Güncelleme:
DMM: Ali Erbaş'a yönelik iddialar manipülasyondan ibaret
ABONE OL
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X hesabı üzerinden bazı basın yayın organları tarafından Diyanet İşleri Erbaş'a yönelik yapılan algı çalışması çürütüldü.

DMM'nin manipülatif yayınlara ilişkin şu paylaşımı yaptı

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Ekmek yiyin doyurucudur' tavsiyesi yaptı." iddiası manipülasyondur.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, 2013 yılında başlatılan, "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" için kaleme aldığı bir yazıdaki ifadelerin, bağlamından koparılarak güncelmiş gibi servis edildiği tespit edilmiştir.

Ekmek israfıyla ilgili yazıda geçen, "Tarih boyunca insanoğlunun en çok ürettiği ve tükettiği gıda ürünü olan ekmek, temel besin kaynaklarından biridir. Doyurucu ve ekonomik olması nedeniyle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük besin değerlerinin birçoğu ekmekten karşılanmaktadır..." şeklindeki ifadelerden bir bölümünün bağlamından koparılarak çarpıtıldığı belirlenmiştir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.