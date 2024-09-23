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Güncel

DMM: 'Antalya'da bir şahıs araç içinden diğer sürücülere silah çekerek yoluna devam etti' iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) “Antalya'da bir şahıs araç içinden diğer sürücülere silah çekerek yoluna devam etti.” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

23 Eylül 2024 Pazartesi 18:29 - Güncelleme:
DMM: 'Antalya'da bir şahıs araç içinden diğer sürücülere silah çekerek yoluna devam etti' iddiası doğru değil
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Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yapan DMM, 'Antalya'da bir şahıs araç içinden diğer sürücülere silah çekerek yoluna devam etti' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Yapılan ilk araştırmada Antalya D 400 Karayolu tüneller bölgesi üzerinde seyir halindeki aracın Kemer Tekirova Mahallesi'nde bulunan bir şirkete ait olduğu, aracı Ş.Y. isimli şahsın kullandığı belirlenmiştir. Aracın ön yolcu koltuğunda oturan 8 yaşındaki çocuğun tahtadan yapılmış bir oyuncak silahı dışarıya doğru tuttuğu tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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