Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yapan DMM, 'Antalya'da bir şahıs araç içinden diğer sürücülere silah çekerek yoluna devam etti' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Antalya'da bir şahıs araç içinden diğer sürücülere silah çekerek yoluna devam etti." iddiası doğru değildir.



Yapılan ilk araştırmada Antalya D 400 Karayolu tüneller bölgesi üzerinde seyir halindeki aracın Kemer... pic.twitter.com/IThMammjOn — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 23, 2024

DMM'den yapılan açıklamada, "Yapılan ilk araştırmada Antalya D 400 Karayolu tüneller bölgesi üzerinde seyir halindeki aracın Kemer Tekirova Mahallesi'nde bulunan bir şirkete ait olduğu, aracı Ş.Y. isimli şahsın kullandığı belirlenmiştir. Aracın ön yolcu koltuğunda oturan 8 yaşındaki çocuğun tahtadan yapılmış bir oyuncak silahı dışarıya doğru tuttuğu tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.