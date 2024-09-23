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  • DMM bir yalanı daha çürüttü: 'Eğitim başladı ama okulda inşaat sürüyor' iddiası doğru değil
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DMM bir yalanı daha çürüttü: 'Eğitim başladı ama okulda inşaat sürüyor' iddiası doğru değil

Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Eğitim başladı ama okulda inşaat sürüyor' iddiasına ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) söz konusu iddianın doğru olmadığını duyurdu.

23 Eylül 2024 Pazartesi 16:36 - Güncelleme:
DMM bir yalanı daha çürüttü: 'Eğitim başladı ama okulda inşaat sürüyor' iddiası doğru değil
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'Eğitim başladı ama okulda inşaat sürüyor' iddiasına yönelik DMM'den açıklama yapıldı.

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Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan DMM, söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bahse konu görüntülerin, Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Mersinbeleni İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılmadan önceki hafriyat temizleme çalışmalarına ait olduğu tespit edilmiştir. Okulda devam eden bir onarım çalışması bulunmamaktadır. Tuvaletler, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğretmen ve öğrencilerin kullanımına hazır hale getirilmiştir. Dolayısıyla okulun halen şantiye halinde olduğu ve öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için evlerine ya da okula yakın camilere gittiği iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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