İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2024 Cuma / 17 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1143
  • EURO
    38,0938
  • ALTIN
    2858.55
  • BIST100
    9962.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DMM bir yalanı daha çürüttü: TMO, çuval çuval buğdayı toprağa gömdü iddiası doğru değil
Güncel

DMM bir yalanı daha çürüttü: TMO, çuval çuval buğdayı toprağa gömdü iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan “TMO, çuval çuval buğdayı toprağa gömdü” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Star Gazetesi20 Eylül 2024 Cuma 10:57 - Güncelleme:
DMM bir yalanı daha çürüttü: TMO, çuval çuval buğdayı toprağa gömdü iddiası doğru değil
ABONE OL

"TMO, çuval çuval buğdayı toprağa gömdü" iddiasına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yapan DMM, söz konusu iddianın doğru olmadığını bildirdi.

DMM 'emekliler' yalanını çürüttü

DMM'den yapılan açıklamada, "Bahse konu görüntülerde yer alan bölgedeki buğdayın çürümesi söz konusu değildir. Bölgedeki ürünler, açık yığınlarda stoklama yöntemiyle stoklanmış olup yapılan analizlerde nicelik ve nitelik olarak kayda değer bir sorun belirlenmemiştir" denildi.

DMM'den 'Duhok' yalanına cevap

"BUGÜN İTİBARİYLE STOK KALMAMIŞTIR"

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO), alımla görevlendirildiği ürünleri kapalı depolarda, lisanslı depolarda ve bu depoların yeterli gelmemesi halinde açık yığınlarda depoladığı belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Açık yığınlarda ürün stoklama yöntemi; zemin hazırlığının yapılmasına müteakip, ürünün hem altına hem de üstüne polietilen serilmesi, sonrasında ise serilen polietilenin üzerine dış etkilerden korunması amacıyla toprak atılması suretiyle gerçekleştirilen geleneksel ürün stoklama yöntemidir. Bahse konu olan Merinos açık yığın alım sahasında 18 Temmuz 2023 tarihinden 31 Ağustos 2023'e kadar 40 ayrı yığında toplam 30 bin 49 ton buğday ve arpa ürünü alınmıştır. Alımı yapılan ürünlerin tamamı, mevzuata uygun olarak hazırlanan açık yığınlarda stoklanmıştır. Söz konusu stoklar, 8 Temmuz 2024'te tasfiye edilmeye başlanmış ve 30 Ağustos 2024'te tasfiye süreci tamamlanmıştır. Bugün itibariyle herhangi bir stok kalmamıştır. TMO açık yığınlarda stoklama yöntemini, kurulduğu yıldan bugüne kadar başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Bu işlem süresince 15 günde bir rutin stok kontrolü yapılarak her türlü tedbir alınmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz.

��Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "TMO, çuval çuval buğdayı toprağa gömdü" iddiası doğru değildir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.