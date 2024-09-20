"TMO, çuval çuval buğdayı toprağa gömdü" iddiasına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yapan DMM, söz konusu iddianın doğru olmadığını bildirdi.



DMM 'emekliler' yalanını çürüttü DMM'den yapılan açıklamada, "Bahse konu görüntülerde yer alan bölgedeki buğdayın çürümesi söz konusu değildir. Bölgedeki ürünler, açık yığınlarda stoklama yöntemiyle stoklanmış olup yapılan analizlerde nicelik ve nitelik olarak kayda değer bir sorun belirlenmemiştir" denildi. DMM'den 'Duhok' yalanına cevap

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO), alımla görevlendirildiği ürünleri kapalı depolarda, lisanslı depolarda ve bu depoların yeterli gelmemesi halinde açık yığınlarda depoladığı belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Açık yığınlarda ürün stoklama yöntemi; zemin hazırlığının yapılmasına müteakip, ürünün hem altına hem de üstüne polietilen serilmesi, sonrasında ise serilen polietilenin üzerine dış etkilerden korunması amacıyla toprak atılması suretiyle gerçekleştirilen geleneksel ürün stoklama yöntemidir. Bahse konu olan Merinos açık yığın alım sahasında 18 Temmuz 2023 tarihinden 31 Ağustos 2023'e kadar 40 ayrı yığında toplam 30 bin 49 ton buğday ve arpa ürünü alınmıştır. Alımı yapılan ürünlerin tamamı, mevzuata uygun olarak hazırlanan açık yığınlarda stoklanmıştır. Söz konusu stoklar, 8 Temmuz 2024'te tasfiye edilmeye başlanmış ve 30 Ağustos 2024'te tasfiye süreci tamamlanmıştır. Bugün itibariyle herhangi bir stok kalmamıştır. TMO açık yığınlarda stoklama yöntemini, kurulduğu yıldan bugüne kadar başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Bu işlem süresince 15 günde bir rutin stok kontrolü yapılarak her türlü tedbir alınmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz.



Bahse konu görüntülerde yer alan bölgedeki buğdayın çürümesi söz konusu değildir. Bölgedeki ürünler, açık yığınlarda stoklama... pic.twitter.com/p7FWbxRmIZ — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 20, 2024

��Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "TMO, çuval çuval buğdayı toprağa gömdü" iddiası doğru değildir.