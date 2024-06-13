DMM bir yalanı daha çürüttü! 'Türkiye'de maaş alan Suriyeliler' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) kamuoyunda yayılan yanıltıcı bir iddiayı daha çürüttü.

DMM, "Türkiye'de maaş alan Suriyeliler" iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin Türkiye ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "Türkiye'de maaş alan Suriyeliler" iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.

"İRAN DİNARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"



Açıklamanın devamında, "Görüntülerin geçtiğimiz ay sosyal medyada, "Irak'ta Şii Vakfı tarafından hazırlanan bir başvuru" iddiasıyla paylaşıldığı, ancak görüntülerdeki paranın İran Dinarı olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.