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  • DMM, bir yalanı daha ifşa etti: 'Öğrencilere ulaşım desteği kesildi' algısı çöktü
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DMM, bir yalanı daha ifşa etti: 'Öğrencilere ulaşım desteği kesildi' algısı çöktü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın üniversite öğrencilerine yönelik ulaşım desteğini kestiğine dair iddiaları yalanladı. Bakanlık, desteğin devam ettiğini açıkladı.

AA23 Mart 2025 Pazar 18:36 - Güncelleme:
DMM, bir yalanı daha ifşa etti: 'Öğrencilere ulaşım desteği kesildi' algısı çöktü
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DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Aile Bakanlığı, bayramlarda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğini kesti" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığının altı çizilen açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencileri için sağladığı ulaşım desteğinin sonlandırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığı ulaşım desteği kapsamında, öğrencilerin ailelerinin yanına gidip dönmeleri için yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplamda 4 biletinin ücreti (üst sınır 7 bin 600 lira) devlet tarafından ücretsiz karşılanabilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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