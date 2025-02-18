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DMM, Bosna Hersek'te Başkan Erdoğan'la ilgili ortaya atılan iddiaları yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Bosna Hersek'teki bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hükümetin kurulma sürecine müdahale ettiği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2025 Salı 08:51 - Güncelleme:
DMM, Bosna Hersek'te Başkan Erdoğan'la ilgili ortaya atılan iddiaları yalanlandı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından, Bosna Hersek'teki bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin kurulma sürecine müdahale ettiği" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde Bosna Hersek'teki bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin kurulma sürecine müdahale ettiği' yönündeki iddialar doğru değildir.

Türkiye, Bosna Hersek'in egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve çok etnili yapısına saygı çerçevesinde, Bosna Hersek reform sürecini takip ederek atılan adımlara katkı sağlamakta ve ülkenin Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla (AB ve NATO) bütünleşmesini desteklemektedir. Bosna Hersek'teki meselelere, tüm kesimleri kucaklayan tarafsız bir bakış açısıyla, samimi ve yapıcı bir tutumla yaklaşılmaktadır.

Türkiye, Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu üyesi ve EUFOR-Althea Harekâtı'na katkılarıyla hem Bosna Hersek'in hem de bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlamaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki kararların demokratik süreçlerle verilmesi ve herhangi bir şekilde demokratik ilkelere aykırı müdahalelere izin verilmemesi gerektiğini her fırsatta vurgulamaktadır.

Türkiye'nin tutumu ile ilgili aksi yöndeki iddialar asılsızdır."

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