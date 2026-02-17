İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7317
  • EURO
    51,8653
  • ALTIN
    6860.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DMM, CİMER tartışmasına noktayı koydu: 90 bin iddiasına net yalanlama
Güncel

DMM, CİMER tartışmasına noktayı koydu: 90 bin iddiasına net yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

IHA17 Şubat 2026 Salı 23:59 - Güncelleme:
DMM, CİMER tartışmasına noktayı koydu: 90 bin iddiasına net yalanlama
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde 90 bin kamu personeli istihdamı söz konusu değildir. Ortaya atılan iddialar, sistemin işleyişine dair yanlış yorumdan kaynaklanmakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. CİMER, başvuruların ilgili kurumlara yönlendirildiği bir mekanizma olup, her kamu kurumunda bu sürece de destek veren o kurumdan sorumlu bir personel bulunmaktadır. Kamuoyunun kasıtlı oluşturulan yanıltıcı içerik ve paylaşımlara karşı dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi.

  • CİMER
  • dezenformasyonla mücadele merkezi

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.