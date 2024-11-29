İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2024 Cuma / 28 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6942
  • EURO
    36,6606
  • ALTIN
    2969.18
  • BIST100
    9623.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DMM, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu öğrencileriyle yemek yedi' iddialarını yalanladı
Güncel

DMM, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu öğrencileriyle yemek yedi' iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Meclis'te ‘kılıçlı yemin' törenini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve seçilmiş Kara Harp Okulu öğrencileriyle Külliye'de yemek yedi' iddialarını yalanladı.

29 Kasım 2024 Cuma 15:25 - Güncelleme:
DMM, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu öğrencileriyle yemek yedi' iddialarını yalanladı
ABONE OL
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Meclis'te 'kılıçlı yemin' törenini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve seçilmiş Kara Harp Okulu öğrencileriyle Külliye'de yemek yedi" iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bahse konu tarihlerde iddia edildiği gibi bir yemeğe katılmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 27 Kasım programında yer almayan bir yemekle ilgili iddialar asılsızdır.

27 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleşen, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'ne KHO da dahil birçok kamu kurum ve kuruluşundan, sanat camiası ve akademiden çok sayıda misafir katılmıştır.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, "seçilmiş Kara Harp Okulu Öğrencileri ile yemek" şeklinde manipüle edilmiştir. Aşağıdaki görüntülerde de görüleceği üzere, bahse konu program bir yemek değil çok sayıda katılımcının yer aldığı bir törendir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.