DMM, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu öğrencileriyle yemek yedi' iddialarını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Meclis'te 'kılıçlı yemin' törenini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve seçilmiş Kara Harp Okulu öğrencileriyle Külliye'de yemek yedi" iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bahse konu tarihlerde iddia edildiği gibi bir yemeğe katılmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 27 Kasım programında yer almayan bir yemekle ilgili iddialar asılsızdır.

27 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleşen, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'ne KHO da dahil birçok kamu kurum ve kuruluşundan, sanat camiası ve akademiden çok sayıda misafir katılmıştır.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, "seçilmiş Kara Harp Okulu Öğrencileri ile yemek" şeklinde manipüle edilmiştir. Aşağıdaki görüntülerde de görüleceği üzere, bahse konu program bir yemek değil çok sayıda katılımcının yer aldığı bir törendir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.