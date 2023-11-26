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DMM delillerle çürüttü! İsrail ile Fox News'in 'pusu girişimi' tiyatrosu kısa sürdü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), ABD merkezli Fox News kanalının, 'Muhabirimiz müzik festivali katliamının gerçekleştiği yeri ziyaret ederken pusu girişimini yakaladı' iddiasıyla servis ettiği haberin kurgu olduğunu açıkladı.

26 Kasım 2023 Pazar 00:06 - Güncelleme:
DMM delillerle çürüttü! İsrail ile Fox News'in 'pusu girişimi' tiyatrosu kısa sürdü
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin(DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail yanlısı ABD merkezli Fox News kanalının servis ettiği haberin kurgu olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu haberin İsrail askerleri tarafından Fox News'in muhabirleri için kurgulandığına dikkat çekilen DMM açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"ABD merkezli Fox News kanalının, "Muhabirimiz müzik festivali katliamının gerçekleştiği yeri ziyaret ederken pusu girişimini yakaladı" iddiasıyla servis ettiği haberin kurgu olduğu ortaya çıkmıştır. Görüntülerde duyulan silah seslerinin ardından Hamas üyesi olduğu iddia edilen bir kişinin, elbiseleri çıkarılmış ve gözleri bağlanmış halde gözaltına alındığı görülmektedir. Ancak, görüntünün devamı incelendiğinde, olayın İsrail askerleri tarafından muhabirler için kurgulandığı belirlenmiştir."

"AĞAÇLARIN ARASINDA GİYİNDİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Sözde pusu anın birçok haber kuruluşu tarafından haberleştirildiğine dikkat çekilen DMM'nin paylaşımında, " Görüntülerin devamında, "Festival alanına gelerek pusu kuran Hamas üyesi" olduğu iddia edilen kişinin, ağaçların arasında giyindiği tespit edilmiştir. Bu sözde pusu anı, uluslararası birçok yayın kuruluşu tarafından haberleştirilerek servis edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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