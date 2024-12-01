DMM: Efkan Ala'dan Esad'a ‘yardım edelim' teklifi başlıklı haberler asılsızdır

Bazı haber sitelerinin "Efkan Ala'dan Esad'a 'yardım edelim' teklifi" başlıklı manipülatif haberleri asılsız çıktı. DMM'nin resmi X hesabından yayımladığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

Bazı basın organlarında yer alan "Efkan Ala'dan Esad'a 'yardım edelim' teklifi" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Konuşmada, "Terör örgütlerinin istikrarsızlaştırmak istedikleri Suriye'ye biz istikrar için yardıma hazırız" ifadeleriyle Suriye'ye yönelik insani yardım faaliyetlerine işaret edilmiş olup, "Esed" veya rejimle ilgili bir ifade kullanılmamıştır.

Bahse konu haberlerde, açıklamaların kasıtlı biçimde çarpıtılarak servis edildiği belirlenmiştir.

Suriye'de yaşanan süreçle ilgili kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.