İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor." iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.



Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor." iddiası hakkında açıklama yapan DMM, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı bilgisi tamamen asılsızdır" açıklamasında bulundu.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor." iddiası doğru değildir.



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından... pic.twitter.com/cijxCtEVGb — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 18, 2024

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada ayrıca, "Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.