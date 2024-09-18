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DMM: Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, “Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor.” iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Star Gazetesi - Abdulmuttalip Alnıaçık - Muhabir18 Eylül 2024 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
DMM: Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı iddiası doğru değil
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor." iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor." iddiası hakkında açıklama yapan DMM, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı bilgisi tamamen asılsızdır" açıklamasında bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada ayrıca, "Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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