DMM, Emine Erdoğan'a yönelik provokasyonlara geçit vermedi: İtibar suikastına hukuki süreç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile yaptığı diplomatik görüşme sonrası sosyal medya platformlarında şahsına yönelik yapılan çirkin paylaşımlar kamuoyunun tepkisini çekti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu içeriklerin devletin uluslararası temsil geleneğine zarar verdiğini belirterek gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

DMM'nin resmi X hesabından konuya ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile gerçekleştirdiği önemli görüşmenin ardından, sosyal medya platformlarında Sayın Hanımefendi'nin kişilik haklarına yönelik saldırı niteliğinde ve kasıtlı içeriklerin yayıldığı gözlemlenmiştir. Bu tür paylaşımlar hem Sayın Emine Erdoğan'ın şahsını hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası arenadaki temsilini hedef almakta, toplumda kutuplaşmayı ve bilgi kirliliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Cumhurbaşkanı eşlerinin yurt dışı temasları, ilgili devlet kurumlarının bilgisi ve koordinasyonu dahilinde titizlikle yürütülmektedir. Sayın Hanımefendi'nin temasları, sosyal diplomasi ve kültürel diyalog zeminlerinde, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerine değerli katkılar sunmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Sayın Emine Erdoğan, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri, insani yardım, kadın ve aile konularındaki uluslararası girişimleri ve çevre alanındaki öncü çalışmalarıyla küresel ölçekte tanınan ve saygı duyulan bir şahsiyettir. Himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası çevre diplomasisinin önde gelen uygulamalarından biri olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi gibi girişimler, Sayın Hanımefendi'nin diplomasi alanındaki aktif rolünü ortaya koymaktadır. Vatikan gibi sembolik önemi yüksek platformlarda gerçekleştirilen diplomatik temaslar ise Türkiye'nin yumuşak gücünün ve küresel itibarlı duruşunun önemli bir parçasıdır.

Sayın Emine Erdoğan'a yönelik; nefret söylemi içeren, cinsiyetçi ve ayrımcı saldırılar, yalnızca bireysel hakları ihlal etmekle kalmamakta, aynı zamanda kadınların kamusal alandaki temsiline ve toplumsal barışa ciddi zararlar vermektedir. Bu tür içeriklere karşı ilgili merciler tarafından incelemeler ve hukuki süreçler başlatılmıştır.

Sayın Emine Erdoğan'ın şahsı üzerinden sürdürülen dezenformasyon kampanyası; devletimizin temsil geleneğine zarar vermeyi, sosyal medyada linç kültürünü normalleştirmeyi ve toplumsal ayrışmayı körüklemeyi içermektedir. Hiç kimsenin, kamuoyunda tanınan Saygın bir isme sosyal medya üzerinden hakaret etme veya karalama hakkı bulunmamaktadır.

Ayrıca diplomasi, barış, çevre, insani yardım ve kültürel etkileşim gibi alanlarda yürütülen çalışmalar, tüm ilgili aktörlerin ortak sorumluluğundadır. Türkiye Cumhuriyeti, bu alanlardaki tüm temsillerinde ulusal çıkarlarını, tarihî birikimini ve toplumsal saygınlığını korumaya kararlıdır.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak, bilgi kirliliğine karşı dikkatli olmaya, kamusal sorumluluğu olan kişilere yönelik paylaşımlar yaparken ifade özgürlüğü ile kişilik hakları arasındaki hassas dengeyi gözetmeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.