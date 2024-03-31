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  • DMM 'geçersiz oy' oyununu bozdu! ''TERCİH'' veya ''EVET'' dışında pusulalarının üzerine hiçbir işaret koymayın
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DMM 'geçersiz oy' oyununu bozdu! ''TERCİH'' veya ''EVET'' dışında pusulalarının üzerine hiçbir işaret koymayın

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, ''Tercih ettiğiniz adaya oy attıktan sonra diğer partilerin üzerini çizin' şeklindeki paylaşımlar, oyların geçersiz sayılması için yürütülen manipülasyon çalışmalarıdır' açıklaması yapıldı.

DHA31 Mart 2024 Pazar 10:59 - Güncelleme:
DMM 'geçersiz oy' oyununu bozdu! ''TERCİH'' veya ''EVET'' dışında pusulalarının üzerine hiçbir işaret koymayın
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Açıklamada, "Vatandaşlarımızın 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanacağı oyların geçersiz sayılması için manipülasyon kampanyalarının yürütüldüğü tespit edilmiştir. İddiaların aksine, 'Tercih' veya 'Evet' mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Yine zarfların içerisine, oy pusulası dışında (not, nesne vb.) konulması da kullanılan oyun geçersiz sayılmasına neden olacaktır. Seçim süreciyle ilgili yalnızca resmi kaynakların açıklamalarını dikkate alınız, manipülasyon kampanyalarına paylaşımlara itibar etmeyiniz" denildi.

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