Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan "havalimanında rehine" yalanına cevap verdi.

Çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan, "Yaşlı bir kadın Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" iddiası, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanladı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Yaşlı bir kadın Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" iddiası doğru değildir.

17 Ocak'ta Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen S.Ç. isimli vatandaşımızın uçağı, 14.26'da piste iniş yapmıştır.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde iddiaların tamamen asılsız olduğu, uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşımıza uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar gerekli tüm hizmetlerin sağlandığı belirlenmiştir.

14.36'da uçağın körük kapısından çıkışı akabinde S.Ç. 14.44'te tekerli sandalye ile alınmıştır.

Görevliler tarafından 14.51'de bagaj alım salonuna getirilen S.Ç. 15.39'da bagajını almış ve 2 dakika sonra salondan çıkış yapmıştır.

İddiaya konu görüntülerin, 15.42'de bagaj alım salonu önünde kaydedildiği belirlenmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.



Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Yaşlı bir kadın Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" iddiası doğru değildir.



17 Ocak'ta Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen S.Ç. isimli vatandaşımızın uçağı, 14.26'da piste iniş yapmıştır.... pic.twitter.com/4kvBFh8Skb — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 18, 2024

VALİLİKTEN DE GÖRÜNTÜLÜ YALANLAMA GELMİŞTİ

İstanbul Valiliği, 17 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, S.Ç. isimli vatandaşın Van'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği, bu kişinin ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı belirtildi.

Yolcunun bu durumunu fark eden uçak ekibinin, Van'dan hareket ederken İstanbul Havalimanı için gerekli talebi yaptığı vurgulandı.

Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşa uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin verildiği aktarılan açıklamada, "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.