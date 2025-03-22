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DMM: İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çalışkan'ın 'Mehmet Uçum' iddiaları asılsızdır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmasında ifade veren Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın, 'Azad Barış ile Almanya'daki etkinlikte tanıştım; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da katıldı.' iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

HABER MERKEZİ22 Mart 2025 Cumartesi 23:05 - Güncelleme:
DMM: İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çalışkan'ın 'Mehmet Uçum' iddiaları asılsızdır
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmasında ifade veren Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum hakkındaki iddialarına cevap verdi.

DMM'den yapılan yalanlamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifade veren Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın, "Azad Barış ile Almanya'daki etkinlikte tanıştım; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da katıldı." iddiası doğru değildir.

Bahse konu şahsın iddia ettiği 4 Ekim 2021'de gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yer almamıştır.

Ayrıca Uçum'un toplantıda olduğunu iddia eden gazetecinin de ilgili etkinlikte yer almadığı katılımcı listesinden anlaşılmaktadır.

Şahsın Mehmet Uçum'u gördüğü toplantı 26 Mart 2019'da yapılmıştır. Azad Barış isimli şahıs bu toplantıda yer almamıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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