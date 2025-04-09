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Prosedürü bilmeden yalana sarıldılar! İptal edilen diploma üzerinden algı operasyonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) muhalefet medyasındaki 'diploma' iddialarına ilişkin, 'Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyon, iş hukuku alanında çalışan bir iktisatçı, bir onkoloji uzmanı ve bir konservatuvar hocasından oluşuyor' iddiası doğru değildir.' açıklamasında bulundu.

9 Nisan 2025 Çarşamba 15:54 - Güncelleme:
Prosedürü bilmeden yalana sarıldılar! İptal edilen diploma üzerinden algı operasyonu
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DMM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyon, iş hukuku alanında çalışan bir iktisatçı, bir onkoloji uzmanı ve bir konservatuvar hocasından oluşuyor" iddiası doğru değildir.

İstanbul Üniversitesi tarafından 18 Mart 2025 tarihinde alınan 28 kişiye ait diplomanın iptaline ilişkin karar, bahse konu komisyonda değil üniversitenin yönetim kurulu tarafından "oy birliğiyle" alınmıştır.

İddialara konu komisyon, kamuda zaten prosedür gereği olan inceleme komisyonudur. Bu komisyonun diplomayla ilgili iptal kararı vermesi kesinlikle söz konusu değildir.

Kararın çıktığı İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu toplantısında ise; idare hukukçularından İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Hukuk Fakültesi Dekanı ve yine idare hukukçusu olan Genel Sekreterin yanı sıra fakülte dekanlarından oluşan 20 Profesör yer almıştır.

Dolayısıyla iptal kararı veren kurulda "hukukçu olmadığına" yönelik iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialardır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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