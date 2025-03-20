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DMM, İmamoğlu için cezaevinde hazırlık yapıldı iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldığı ve Kocaeli'de bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA20 Mart 2025 Perşembe 21:43 - Güncelleme:
DMM, İmamoğlu için cezaevinde hazırlık yapıldı iddiasını yalanladı
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'de bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı.' iddiası doğru değildir.

"MAHPUS SAYISINDA DİKKAT ÇEKİCİ ŞEKİLDE BİR ARTIŞ OLMAMIŞTIR"

Ceza İnfaz Kurumları arasında mahpus bakımından dengeleme yapılması amacıyla dönem ve periyotlarla hükümlü ve tutuklu nakilleri yapılmaktadır. Kocaeli ili Kandıra Kampüsündeki Ceza İnfaz Kurumundan yapılan nakiller de bu periyotlarla yapılan rutin nakillerdir. Bu nakiller dönem ve periyot içinde benzer ve yakın sayılarda olup, iddia edildiği gibi son dönemde nakledilen mahpus sayısında dikkat çekici şekilde bir artış olmamıştır."

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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