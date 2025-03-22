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DMM, ''İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu'' iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu' iddialarını yalanladı.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 08:13 - Güncelleme:
DMM, ''İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu'' iddialarını yalanladı
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

İddiaya konu fotoğrafın, 2020 yılında Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında işletilen kaçak kreşe yapılan denetime ait olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Kreş olarak kullanılan daire, Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetim sonrası mühürlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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