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  • DMM, ''İstanbul Saraçhane'deki gösteriler sırasında kaydedildiği'' iddia edilen görüntüleri yalanladı:
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DMM, ''İstanbul Saraçhane'deki gösteriler sırasında kaydedildiği'' iddia edilen görüntüleri yalanladı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İstanbul Saraçhane'deki gösteriler sırasında kaydedildiği' iddia edilen görüntüleri yalanladı.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 08:31 - Güncelleme:
DMM, ''İstanbul Saraçhane'deki gösteriler sırasında kaydedildiği'' iddia edilen görüntüleri yalanladı:
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, "İstanbul Saraçhane'deki gösteriler sırasında kaydedildiği" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "İddiaya konu görüntülerin, Çin'de yeni yıl (2025) kutlamaları sırasında kaydedildiği ve Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kutlamalar esnasında kaydedilen görüntülerin, daha önce de farklı iddialarla servis edildiğinin belirlendiği anımsatılan açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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