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DMM 'İstanbul'da 1 kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı' iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'İstanbul'da 1 kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Star Gazetesi22 Ağustos 2024 Perşembe 17:33 - Güncelleme:
DMM 'İstanbul'da 1 kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı' iddiasını yalanladı
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Söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan DMM, İstanbul'da herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığını aktardı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "İstanbul'da 1 kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı" iddiası doğru değildir.

İstanbul'da herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmamaktadır.

Bahse konu kişi dermatolojik belirtilerle hastaneye başvurmuş ve kendisine uygulanan maymun çiçeği testi negatif çıkmıştır. Şahsın izole edildiği yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Gerekli bilgilendirmeler, Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde yapılmaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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