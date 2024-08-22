DMM 'İstanbul'da 1 kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı' iddiasını yalanladı

Söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan DMM, İstanbul'da herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığını aktardı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "İstanbul'da 1 kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı" iddiası doğru değildir.



İstanbul'da herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta... pic.twitter.com/YzY68Xs5W8 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 22, 2024

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "İstanbul'da 1 kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı" iddiası doğru değildir.

İstanbul'da herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmamaktadır.

Bahse konu kişi dermatolojik belirtilerle hastaneye başvurmuş ve kendisine uygulanan maymun çiçeği testi negatif çıkmıştır. Şahsın izole edildiği yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Gerekli bilgilendirmeler, Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde yapılmaktadır.

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