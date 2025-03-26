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DMM: Kanada'da Türkiye Büyükelçiliği bir gencin pasaportuna el koydu iddiası asılsız

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Kanada'da Türkiye Büyükelçiliği, protestolara katılan bir gencin pasaportuna el koydu” iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
DMM: Kanada'da Türkiye Büyükelçiliği bir gencin pasaportuna el koydu iddiası asılsız
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Kanada'da Türkiye Büyükelçiliği, protestolara katılan bir gencin pasaportuna el koydu" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Ottava'daki Türkiye Büyükelçiliği veya Kanada'daki Türkiye Başkonsoloslukları tarafından herhangi bir vatandaşın pasaportunun alınmasının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, ayrıca, Kanada'daki Türkiye Büyükelçiliği ya da Başkonsoloslukları önünde herhangi bir gösterinin de gerçekleşmediği belirtildi.

Açıklamada, "Büyükelçilik ya da Başkonsolosluklar önünde protestolara katılanların kayda alınması, daha sonra bir gencin belge eksikliği sebebiyle çağırılması veya vatandaşların telefonla aranıp taciz edilmeleri iddiaları da tamamen asılsızdır" denildi.

DMM son olarak, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

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