DMM: Kanada'da Türkiye Büyükelçiliği bir gencin pasaportuna el koydu iddiası asılsız

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Kanada'da Türkiye Büyükelçiliği, protestolara katılan bir gencin pasaportuna el koydu" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Ottava'daki Türkiye Büyükelçiliği veya Kanada'daki Türkiye Başkonsoloslukları tarafından herhangi bir vatandaşın pasaportunun alınmasının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, ayrıca, Kanada'daki Türkiye Büyükelçiliği ya da Başkonsoloslukları önünde herhangi bir gösterinin de gerçekleşmediği belirtildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Kanada'da Türkiye Büyükelçiliği, protestolara katılan bir gencin pasaportuna el koydu" iddiası doğru değildir.



Ottava'daki Türkiye Büyükelçiliği ve/veya Kanada'daki Türkiye Başkonsoloslukları tarafından herhangi bir vatandaşın... pic.twitter.com/Ha7HfVwXk2 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 26, 2025

Açıklamada, "Büyükelçilik ya da Başkonsolosluklar önünde protestolara katılanların kayda alınması, daha sonra bir gencin belge eksikliği sebebiyle çağırılması veya vatandaşların telefonla aranıp taciz edilmeleri iddiaları da tamamen asılsızdır" denildi.

DMM son olarak, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.