DMM: 'Kasım 2024 işsizlik verilerinde istihdam sayısını TÜİK düşürdü Bakan çıkardı' iddiası doğru değil

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kasım 2024 işsizlik verilerinde istihdam sayısını TÜİK düşürdü Bakan çıkardı." iddiasına ilişkin DMM'den açıklama yapıldı.

DMM, "TÜİK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuşmasında geçen işgücü istatistikleri arasında bir fark bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kasım 2024 işsizlik verilerinde istihdam sayısını TÜİK düşürdü Bakan çıkardı." iddiası doğru değildir.



TÜİK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuşmasında geçen işgücü... pic.twitter.com/f3jUXMb6Yz — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 10, 2025

"Bakan Işıkhan, 2024 yılı Kasım ayı ile bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırma yapmıştır" denilen açıklamada ayrıca, "2024 yılı Kasım ayında mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 168 bin kişi azalırken, 2023 yılı Kasım ayına göre ise 986 bin kişi artmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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