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DMM, manipülasyona geçit vermedi! 'Ücretsiz yemek iptal edildi' iddialarına jet cevap

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi Kayyum yönetimi İlkokul öğrencilerine verilen ücretsiz yemek dağıtımını iptal etti.” iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

HABER MERKEZİ27 Mart 2025 Perşembe 22:39 - Güncelleme:
DMM, manipülasyona geçit vermedi! 'Ücretsiz yemek iptal edildi' iddialarına jet cevap
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan, "Şişli Belediyesi Kayyum yönetimi İlkokul öğrencilerine verilen ücretsiz yemek dağıtımını iptal etti." iddiasına ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Şişli Belediyesinin herhangi bir okulda ücretsiz yemek dağıtımı gibi bir uygulamasının bulunmadığı hatırlatılan açıklamada, "Dolayısıyla Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından okullarda öğrencilere verilen ücretsiz öğünlerin kaldırılmasıyla ilgili bir karar alınması söz konusu değildir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Belediye, daha önce ihtiyaç sahibi ailelere öğün desteği sağlamıştır. Bu uygulama da Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen görevlendirilmeden önce durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Ertürkmen'in göreve başlamasıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlanması için talimat verildiği vurgulanan açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

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