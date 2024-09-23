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DMM: 'MEB, Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak' iddiası doğru değil

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Türklerin okulları çok kötü durumdayken MEB, Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak' iddiası hakkında İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama yapıldı.

23 Eylül 2024 Pazartesi 14:58 - Güncelleme:
DMM: 'MEB, Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak' iddiası doğru değil
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"Türklerin okulları çok kötü durumdayken MEB, Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak" iddiasına ilişkin açıklama yapan DMM, söz konusu iddianın doğru olmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarında söz ettiği ilave 30 bin temizlik personeli istihdamı, MEB'e bağlı okullarda temizlik hizmetinin daha başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilecektir. Bahse konu personel alımının, "yabancı öğrencilerin okuduğu okullar için" yapılacağı iddiası asılsızdır. Bu alımın haricinde, AB fonlarıyla desteklenen PIKTES Projesi kapsamında yabancı uyruklu çocukların da eğitim gördüğü 29 ildeki okullarda kullanılmak şartıyla ve AB fonundan karşılanmak üzere 1 Ekim 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında 3 bin 117 Malzemesiz Genel Temizlik Personeli Hizmet Alımı yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Alımın proje bazlı (süreli - 1 Ekim 2024 ile 31 Ocak 2025) bir alım olup daimi bir kadro tahsisi söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Bakan Tekin'in bahsettiği 30 bin temizlik personeli alımının PIKTES Projesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu provoke etmek amacıyla yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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