DMM: MEB'in okul kitaplarında yer aldığı iddia edilen problem sorusu doğru değildir

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görseldeki problem sorusunun "MEB'in okul kitaplarında yer aldığı" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

DMM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bahse konu paylaşımdaki problem sorusunun 2024-2025 eğitim öğretim yılı da dahil olmak üzere daha önceki yıllarda okutulmakta olan ders kitapları ve eğitim araçlarında yer aldığı herhangi bir ünite/tema/öğrenme alanı yoktur" denildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görseldeki problem sorusunun "MEB'in okul kitaplarında yer aldığı" iddiası doğru değildir.



Bahse konu paylaşımdaki problem sorusunun 2024-2025 eğitim öğretim yılı da dahil olmak üzere daha önceki yıllarda okutulmakta olan ders... pic.twitter.com/0Ys8laHXL2 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 10, 2024

Açıklamada, "Ayrıca görselin 2016 yılından itibaren farklı zaman dilimlerinde ve farklı başlıklarla da dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.