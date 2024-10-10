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DMM: MEB'in okul kitaplarında yer aldığı iddia edilen problem sorusu doğru değildir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan problem sorusunun 'MEB'in okul kitaplarında yer aldığı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

10 Ekim 2024 Perşembe 20:13 - Güncelleme:
DMM: MEB'in okul kitaplarında yer aldığı iddia edilen problem sorusu doğru değildir
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Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görseldeki problem sorusunun "MEB'in okul kitaplarında yer aldığı" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

DMM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bahse konu paylaşımdaki problem sorusunun 2024-2025 eğitim öğretim yılı da dahil olmak üzere daha önceki yıllarda okutulmakta olan ders kitapları ve eğitim araçlarında yer aldığı herhangi bir ünite/tema/öğrenme alanı yoktur" denildi.

Açıklamada, "Ayrıca görselin 2016 yılından itibaren farklı zaman dilimlerinde ve farklı başlıklarla da dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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