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DMM: MüzeKart 350'den fazla müze ve ören yerini kapsıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın MüzeKart hizmeti ile ilgili bilgilendirme yaptı. MüzeKart'ın 350'den fazla müze ve ören yerini kapsadığı ve kartla bir yıl boyunca her bir müzenin iki defa ziyaret edilebileceği vurgulandı.

30 Temmuz 2024 Salı 15:00 - Güncelleme:
DMM: MüzeKart 350'den fazla müze ve ören yerini kapsıyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), MüzeKart ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, 60 lira karşılığında Türkiye'deki tüm satış noktalarından MüzeKart'ı alabileceği belirtildi.

Uygulama, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı 350'den fazla müze ve ören yerini kapsıyor.

AYNI MÜZE SENEDE İKİ DEFA GEZİLEBİLİYOR

MüzeKart ile bir yıl boyunca her bir müze iki defa ziyaret edilebilecek.

Sosyal medyadan yapılan bilgilendirmede, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebilecekler de hatırlatıldı.

Bunlar arasında, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri, engelliler ile bir refakatçisi de bulunuyor.

  • MüzeKart
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

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