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  • DMM, 'Öcalan' iddialarını yalanladı: Herhangi bir pazarlık söz konusu değil
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DMM, 'Öcalan' iddialarını yalanladı: Herhangi bir pazarlık söz konusu değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Pervin Buldan açıkladı: Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak' iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

HABER MERKEZİ 14 Nisan 2025 Pazartesi 11:47 - Güncelleme:
DMM, 'Öcalan' iddialarını yalanladı: Herhangi bir pazarlık söz konusu değil
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Merkezden yapılan açıklamada, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesine yönelik sürecin haziran sonuna kadar başarıya ulaşmasının beklendiğini söylediği belirtildi.

DMM'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Pervin Buldan açıkladı: Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak" iddiası doğru değildir.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, katıldığı bir programda, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesine yönelik sürecin, haziran sonuna kadar başarıya ulaşmasının beklendiğini belirtmiştir.

Buldan, bahse konu programda, "Öcalan, haziran ayında serbest kalacak" şeklinde bir ifade kullanmamıştır.

"HERHANGİ BİR PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması çağrısı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir pazarlık yapması söz konusu değildir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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