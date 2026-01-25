İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DMM provokasyona geçit vermedi... ''DEAŞ'lı teröristlere destek'' iddiası yalanlandı
Güncel

DMM provokasyona geçit vermedi... ''DEAŞ'lı teröristlere destek'' iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığı' iddia edilen görüntü ve paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.

AA25 Ocak 2026 Pazar 21:06 - Güncelleme:
DMM provokasyona geçit vermedi... ''DEAŞ'lı teröristlere destek'' iddiası yalanlandı
ABONE OL

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediğini ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığını iddia eden görüntüler ve paylaşımlar asılsızdır. Söz konusu görüntüler, SDG saflarında yer alan kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmalarını içermektedir. Türkiye, bölgede DEAŞ terörüne karşı sahada en güçlü mücadeleyi veren yegane ülkedir. Ülkemizi kasıtlı olarak hedef alan bu tarz dezenformasyonların kamuoyu tarafından dikkate alınmaması rica olunur."

ÖNERİLEN VİDEO

Silivri'de korkunç kaza: Otobüs içi görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.