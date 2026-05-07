DMM, ''Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye'ye yönelik yaptığı'' iddiasını yalanladı

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan söz konusu iddiaların, dezenformasyon içerdiği ve kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşıdığı belirtildi.

Suriye İthalat ve İhracat Ulusal Komitesi tarafından 2025'te alınan ve bazı kesimlerce yeniymiş gibi sunulan kararların, sadece Türkiye'ye özel bir uygulama olmayıp, tüm dünyadan yapılan ithalatı kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaların aksine, 2026 yılının ocak-nisan döneminde, ülkemiz ile Suriye arasındaki ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış göstererek 1 milyar 350 milyon dolar seviyesini aşmıştır. Rakamlar, ticari ilişkilerin sekteye uğramadığını, aksine ivme kazandığını açıkça ispat etmektedir. 7 Nisan 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) I. Dönem Toplantısı ile beraberindeki İş ve Yatırım Forumu da iki ülke iş dünyasının mevcut potansiyeli daha da geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmiştir. Kamuoyunun, dost ve komşu ülkelerle ilişkilerimizi hedef alan algı operasyonlarına ve kara propaganda faaliyetlerine karşı hassas olması, resmi verilerle ve açıklamalarla bağdaşmayan asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."