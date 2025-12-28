İSTANBUL 7°C / 0°C
  DMM, ''THY'ye ait yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmadığı'' iddiasını yalanladı
Güncel

DMM, ''THY'ye ait yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmadığı'' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'THY'ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmaktan vazgeçtiği' iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

28 Aralık 2025 Pazar 21:28
DMM, ''THY'ye ait yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmadığı'' iddiasını yalanladı
DMM'nin NSosyal hesabından, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"24 Aralık 2025 tarihli TK641 İstanbul-Bingazi seferi, varış meydanındaki rüzgar koşullarının operasyonel limitlerin üzerine çıkması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Söz konusu uçuşun başkaca herhangi bir nedenle rota değişikliği yapması söz konusu değildir. Ayrıca, bahse konu tarihten sonraki günlerde Libya seferleri planlandığı şekilde normal akışında sürdürülmüştür. Elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi zedelemeye yönelik dezenformasyon içeren bu tarz asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur."

