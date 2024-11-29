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DMM: Türkiye Diyanet Vakfının bağış ve zekat paralarıyla otelde toplantı düzenlediği iddiası asılsız

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Türkiye Diyanet Vakfı, bağış ve zekat paralarıyla lüks bir otelde toplantı düzenledi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA29 Kasım 2024 Cuma 21:24 - Güncelleme:
DMM: Türkiye Diyanet Vakfının bağış ve zekat paralarıyla otelde toplantı düzenlediği iddiası asılsız
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DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye Diyanet Vakfı, bağış ve zekat paralarıyla lüks bir otelde toplantı düzenledi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "İddiaya konu 'Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi: Gazze'nin Geleceği' adlı programın tüm giderleri İngiltere merkezli Al Khair Vakfı tarafından karşılanmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı zirveye sadece katılım desteği vermiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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