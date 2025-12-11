DMM, ''yabancı mühendise ayrıcalık'' iddialarını yalanladı

DMM'den yapılan bilgilendirmede, yerli mühendislerin işgücü piyasasındaki konumunu korumak amacıyla uygulanan ücret kriteri düzenlemesinin, herhangi bir ayrıcalık değil, "haksız rekabeti önlemeye yönelik bir tedbir" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ücret kriterinin Türk mühendislerin yabancılardan daha düşük maaş almasını hedeflemediği, aksine yabancı işgücünün düşük maliyetle yerli mühendislerin istihdamını ve ücret seviyelerini olumsuz etkilemesinin önüne geçmeyi amaçladığı ifade edildi.

DMM, söz konusu kriterin kaldırılması hâlinde işverenlerin maliyet avantajı nedeniyle yurtdışından mühendis teminine yönelebileceğini, bunun da yerli mühendislerin istihdamını zayıflatabileceğine dikkat çekti.

Belirlenen ücret seviyesinin yabancı çalışanlara tanınmış bir ayrıcalık değil, yerli nitelikli işgücünü koruyan bir güvence niteliği taşıdığı kaydedilen açıklamada, "İstihdam piyasasında adil ve dengeli bir yapının sürdürülmesi için gerekli tedbirler kararlılıkla uygulanmaktadır" denildi.