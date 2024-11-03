İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, "31942 sayılı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 14. maddesi gereği Türk öğrencilerine açılan kontenjanların yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan açılmaktadır" denildi.

'Yenidoğan Çetesi'nde algı çalışması Açıklamada, 2024 ile 2023 yılları karşılaştırıldığında toplamda yüzde 21 oranında yabancı uyruklu kontenjanı azaltılmıştır. Yabancı uyruklu uzmanlık öğrencisi adayları sadece kendi aralarında yarışmakta ve mevzuat gereği kendilerine özgü açılan kontenjanlara başvurmaktadırlar. Sınav dili Türkçedir" ifadelerine yer verildi. İsrail'in oyununu DMM bozdu "Yabancı kökenli olup uzmanlık eğitimi kabul edilenlerde, Türkiye'de tıp eğitimi almış olmak veya YÖK'ün denklik verdiği üniversitelerde tıp eğitim almış olma zorunluluğu bulunmaktadır" denilen açıklamada ayrıca, "Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Türkçe dil bilgisi sınavına tabi tutulmaktadır" ifadelerine yer verildi.