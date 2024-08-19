İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2024 Pazartesi / 14 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,7284
  • EURO
    37,2866
  • ALTIN
    2712.55
  • BIST100
    9835.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DMM yalanladı: Herhangi bir ücret ödemesi söz konusu değil
Güncel

DMM yalanladı: Herhangi bir ücret ödemesi söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Vergi levhası sorgulamak ve vergi borcu sorgulamak ücretli olacak” iddiasını yalanladı.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:21 - Güncelleme:
DMM yalanladı: Herhangi bir ücret ödemesi söz konusu değil
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması şöyle;

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Vergi levhası sorgulamak ve vergi borcu sorgulamak ücretli olacak" iddiası doğru değildir.

Vergi mükellefleri ve mali müşavirlerin, elektronik uygulamalar üzerinden;

-vergi kimlik numarası ve vergi levhası sorgulama ve doğrulama,

-vergi beyannamesi gönderme, görüntüleme ve indirme,

-vergi bilgileri sorgulama ve görüntüleme,

-vergi borcu yoktur yazısı talep etme ve alma gibi

işlemlerle ilgili herhangi bir ücret ödemesi söz konusu değildir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak metin, bahse konu bilgilerin mükelleflerin kendi iç sistemlerine elektronik ortamda entegre edilmesi amacıyla bilgi paylaşımı talep eden kurumlardan alınabilecek olan katılma payına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • vergi borcu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.