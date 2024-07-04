İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2024 Perşembe / 28 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5644
  • EURO
    35,2435
  • ALTIN
    2468.36
  • BIST100
    10682.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DMM yalanladı: İddialar tamamen provokasyon amaçlı
Güncel

DMM yalanladı: İddialar tamamen provokasyon amaçlı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin evin çatısından attığı briketle bir polis memuru yaralandı, durumu kritik' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 07:43 - Güncelleme:
DMM yalanladı: İddialar tamamen provokasyon amaçlı
ABONE OL

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gaziantep Barak Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden vatandaşlarla sokaktaki bir grup arasında tartışma çıktığı, olay yerine gelen bir komiser yardımcısının binadan atılan ahşap sandalyenin kafasına çarpması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı belirtildi.

Yaralı polisin tedavisinin devam ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olaya karışan her iki taraf da Türk vatandaşı olup iddialar tamamen provokasyon amaçlıdır. Bahse konu binada oturan 4, tartışmaya girdikleri gruptan 2 şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • polis

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.