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DMM'de ''Kürecik'' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzelerin, Malatya Kürecik'teki radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durdurulduğu iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA21 Nisan 2024 Pazar 00:52 - Güncelleme:
DMM'de ''Kürecik'' iddialarına yalanlama
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DMM'den yapılan açıklamada, "İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durduruldu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmesinin ardından, Kürecik Radar Üssü ile ilgili iddiaların DMM tarafından daha önce de yalanlandığının anımsatıldığı açıklamada, iddianın asılsız olduğu ve kasıtlı biçimde yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği vurgulandı.

"MANİPÜLASYON KAMPANYALARINA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kürecik'teki radar sisteminden elde edilen bilgiler, NATO prosedürleri çerçevesinde sadece müttefiklerle paylaşılmaktadır. Bu veri paylaşımının amacı, NATO müttefiki ülkelerin halklarının, topraklarının ve kuvvetlerinin korunmasıdır. Bilgilerin İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir. Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmuştur ve her koşulda olmaya devam edecektir.

Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

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