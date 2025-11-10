İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

DMM'den ''10 Kasım'' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10 Kasım'da okullarda Atatürk'ü anmayı yasakladığı ve 'kapıları kilitleyin' talimatı verdiği yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

10 Kasım 2025 Pazartesi 11:24
DMM'den ''10 Kasım'' iddialarına yalanlama
ABONE OL

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif içeriklere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8 Kasım tarihli yazısında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ilgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğunun belirtildiği hatırlatıldı.

Bakanlık yazısında, Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifadenin bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, ancak siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığının vurgulandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu yazıda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edildiği de belirtildi. Bu kapsamda, tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerin, Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştirecekleri aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, okullarda gönüllülük esasına göre Atatürk'ü anmaya yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirdiği kaydedilen açıklamada, "Kamuoyunun, manipülatif amaçlarla yayılan asılsız içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

