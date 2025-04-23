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DMM'den 4 başlıkta deprem bilgilendirmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin; barınma, altyapı hasarı, beslenme ve hasar tespit olmak üzere 4 başlıkta bilgilendirmede bulundu. DMM'den yapılana açıklamada 'İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, '27 lojistik depo ve 54 cep depo aktif hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul Tuzla, Tekirdağ, Balıkesir ve Yalova depolarına olası sevkiyat için araç yönlendirilmiştir. İstanbul ve çevresindeki AFAD depolarında yeteri kadar barınma malzemesi bulunmaktadır.' bilgisini paylaşıldı.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 16:20 - Güncelleme:
DMM'den 4 başlıkta deprem bilgilendirmesi
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD'ın bilgilendirmesine yer verildi.

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma ve Emniyet Havacılığa ait İHA'ların gözlem yapmak üzere havalandığı belirtilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"27 lojistik depo ve 54 cep depo aktif hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul Tuzla, Tekirdağ, Balıkesir ve Yalova depolarına olası sevkiyat için araç yönlendirilmiştir. İstanbul ve çevresindeki AFAD depolarında yeteri kadar barınma malzemesi bulunmaktadır. Ulaşım ve altyapı hasarı bulunmamaktadır.

Kızılay tarafından 51 araç ve 700 gönüllü personel görevlendirilmesi yapılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İstanbul başta olmak üzere deprem bölgesinde alan taraması devam etmekte olup hasar tespit çalışmaları için ekipler sevk edilmiştir. Bazı alanlarda kontrollü kısmi elektrik kesintileri yapılmış olup çalışmalar kontrollü şekilde devam etmektedir."

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