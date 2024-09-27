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  • DMM'den '500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye'ye gönderilecek' iddiasına yalanlama
Güncel

DMM'den '500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye'ye gönderilecek' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye'ye gönderilecek' iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

27 Eylül 2024 Cuma 23:12 - Güncelleme:
DMM'den '500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye'ye gönderilecek' iddiasına yalanlama
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Alman basınında yer alan, "Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye'ye gönderilecek" iddiasına ilişkin DMM'den açıklama yapıldı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York'ta yapılan görüşmede iddia edildiği bir konu gündeme gelmemiştir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri gönderileceğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Keçeli, X hesabından Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin basına yansıyan haberler hakkında paylaşım yaptı.

Sözcü Keçeli, "Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

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