5 Şubat 2026 Perşembe
  • DMM'den 6 Şubat depremi için dezenformasyon uyarısı: Asılsız iddialar dolaşıma sokuluyor
Güncel

DMM'den 6 Şubat depremi için dezenformasyon uyarısı: Asılsız iddialar dolaşıma sokuluyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 6 Şubat'ta meydana gelen ve “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen depremler sonrasında yürütülen arama-kurtarma, iyileştirme ve kriz yönetimi çalışmalarının yanı sıra, bilgi kirliliği ve dezenformasyonla da eş zamanlı bir mücadele verildiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2026 Perşembe 19:14 - Güncelleme:
DMM'den 6 Şubat depremi için dezenformasyon uyarısı: Asılsız iddialar dolaşıma sokuluyor
DMM'den yapılan açıklamada, birlik, beraberlik ve dayanışmayı hedef alan asılsız iddiaların daha önce yalanlanmış olmasına rağmen, kasıtlı biçimde farklı yöntemlerle yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuoyunun aldatma ve art niyet barındıran içerik ve paylaşımlara itibar edilmemesine dikkat çekildi.

  • deprem yönetimi
  • arama-kurtarma
  • bilgi kirliliği

