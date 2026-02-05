DMM'den 6 Şubat depremi için dezenformasyon uyarısı: Asılsız iddialar dolaşıma sokuluyor

DMM'den yapılan açıklamada, birlik, beraberlik ve dayanışmayı hedef alan asılsız iddiaların daha önce yalanlanmış olmasına rağmen, kasıtlı biçimde farklı yöntemlerle yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtildi.

❌ Depremde askere çık emri geç verildi, asker arama kurtarma çalışmalarına katılamadı iddiası!



✅ İlgili resmi kaynaklardan ve arama kurtarma faaliyetlerinden de görüldüğü üzere TSK, depremin ilk yaşandığı andan itibaren depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştu. pic.twitter.com/TBP7LSAt74 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 5, 2026

Açıklamada, kamuoyunun aldatma ve art niyet barındıran içerik ve paylaşımlara itibar edilmemesine dikkat çekildi.