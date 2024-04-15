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  • DMM'den ''830 Suriyeli öğretmen atandı'' iddiasına yalanlama
Güncel

DMM'den ''830 Suriyeli öğretmen atandı'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 830 Suriyeli öğretmen atandı' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

15 Nisan 2024 Pazartesi 17:01 - Güncelleme:
DMM'den ''830 Suriyeli öğretmen atandı'' iddiasına yalanlama
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DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 830 Suriyeli öğretmen atandı" iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

Suriyeli gönüllü eğiticilerin, Bakanlık tarafından atamaları yapılarak öğretmen kadrosunda yer almalarının mümkün olmadığı belirtilen bilgilendirmede, "Bahse konu paylaşımlarda okullara öğretmen olarak atandığı iddia edilen kişiler, daha önce Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Söz konusu kişiler, eğitici eğitimi sürecinin ardından sınava girerek sertifika almaya hak kazanan kişiler arasından belirlenmiştir. Eğiticiler, "Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi" kapsamında Suriyeli çocukların okula uyum sürecine destek olmak üzere sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda geçici süreyle görev almaktadırlar. Suriyeli gönüllü eğiticilerin, Bakanlık tarafından atamaları yapılarak öğretmen kadrosunda yer almaları mümkün değildir. Gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri, anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından karşılanmaktadır." denildi.

  • Cumhurbaşkanlığı DMM
  • Suriyeli öğretmenler
  • dezenformasyon mücadelesi

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