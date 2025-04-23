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DMM'den AFAD iddialarına yalanlama: Tüm personel acil koduyla İstanbul'a çağrılmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma giren ve kamuoyunda paniğe neden olan bir iddiaya açıklık getirdi. Bazı kullanıcılar tarafından paylaşılan “AFAD, büyük deprem beklediği için tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı” şeklindeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 21:51 - Güncelleme:
DMM'den AFAD iddialarına yalanlama: Tüm personel acil koduyla İstanbul'a çağrılmadı
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "AFAD, büyük deprem beklediği için tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı" iddiasının halkı endişeye sevk etmeyi amaçlayan dezenformasyon olduğu belirtildi.

"AFAD Başkanlığı tarafından, ses kaydında iddia edildiği gibi 'büyük bir deprem olacak' şeklinde iletilmiş herhangi bir mesaj veya bu nedenle 'acil koduyla İstanbul'a personel sevki' talimatı söz konusu değildir." ifadeleri kullanılan açıklamada, resmi bilgilendirmelerin yalnızca AFAD ve yetkili kurumlar tarafından yapıldığı hatırlatılarak, bu kurumlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

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