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DMM'den ''Ayasofya'' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya hesabından bazı iddialara açıklık getirdi. Paylaşımda birtakım sosyal medya hesaplarından yayılan, 'Ayasofya 38 milyar dolara Vatikan'a satıldı' iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

20 Eylül 2023 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
DMM'den ''Ayasofya'' iddiasına açıklama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ayasofya 38 milyar dolara Vatikan'a satıldı" iddiası doğru değildir." denildi.

Açıklamadaki görselde ise şu sözlere yer verildi: Ecdat yadigarı Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerif'inin satılması söz konusu değildir. Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi ile ilgili son günlerde ortaya atılan "Satıldı" ve "Restorasyon 50 yıl sürecek ve bu süreçte kapalı olacak" şeklindeki asılsız iddialara itibar etmeyiniz. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ayasofya 38 milyar dolara Vatikan'a satıldı" iddiası doğru değildir.

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