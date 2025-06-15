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  • DMM'den, Başkan Erdoğan'ın ayakkabılarına ilişkin iddialara yalanlama
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DMM'den, Başkan Erdoğan'ın ayakkabılarına ilişkin iddialara yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5.550 Euro olduğu” yönündeki iddialara ilişkin yalanlamada bulundu.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2025 Pazar 15:21 - Güncelleme:
DMM'den, Başkan Erdoğan'ın ayakkabılarına ilişkin iddialara yalanlama
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DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelerine yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5.550 Euro olduğu" yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı, iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmayıp, tamamen yerli bir üreticinin ürünüdür. Dolayısıyla ayakkabının iddia edilen marka veya fiyatla bir ilgisi bulunmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milli sanayimizin gelişimine liderlik etmekte, Türkiye'nin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımları desteklemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • ayakkabı markası
  • dezenformasyon mücadelesi

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