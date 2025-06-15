DMM'den, Başkan Erdoğan'ın ayakkabılarına ilişkin iddialara yalanlama

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5.550 Euro olduğu" yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı, iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmayıp, tamamen yerli bir üreticinin ürünüdür. Dolayısıyla ayakkabının iddia edilen marka veya fiyatla bir ilgisi bulunmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milli sanayimizin gelişimine liderlik etmekte, Türkiye'nin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımları desteklemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5.550 Euro olduğu" yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 15, 2025
Sayın Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı, iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmayıp, tamamen... pic.twitter.com/y9vWEK7LXY