DMM'den, Başkan Erdoğan'ın ayakkabılarına ilişkin iddialara yalanlama

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5.550 Euro olduğu" yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür.



Sayın Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı, iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmayıp, tamamen... pic.twitter.com/y9vWEK7LXY