Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında ortaya atılan iddialar hakkında açıklamada bulundu.

İddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Cumhuriyetin 100. yılı için hatıra parası basılmadı" iddiası doğru değildir. Cumhuriyetin 100. yılına özel Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından madeni hatıra parası bastırılmıştır. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi aracılığıyla Cumhuriyetin 100. yılına özel basılan hatıra paraların teknik özellikleri hakkında bilgi vererek tanıtımını yapmıştır." ifadelerin kullanıldı.

İletişim Başkanlığının 100'ncü yıla özel hazırladığı kitapta da özel madeni hatıra parası basılacağı belirtildiğine dikkat çekilen paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız koordinesinde gerçekleştirilecek, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Proje ve Etkinlikleri" tanıtım kitabında da Cumhuriyetin 100. yılına özel madeni hatıra parası basılacağı belirtilmiştir." denildi.