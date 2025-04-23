DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depremle ilgili başta AFAD olmak üzere tüm kurumlarımız incelemelerini sürdürmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
Marmara Denizinde AFAD verilerine göre 3,9 ve 6,2 büyüklüğünde iki #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen deprem ile ilgili başta AFAD olmak üzere tüm kurumlarımız incelemelerini sürdürmektedir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 23, 2025
Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate...