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DMM'den deprem uyarısı geldi: Asılsız iddialara itibar etmeyin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Marmara Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili 'asılsız iddialara itibar etmeyin' uyarısında bulundu.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 13:38 - Güncelleme:
DMM'den deprem uyarısı geldi: Asılsız iddialara itibar etmeyin
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DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depremle ilgili başta AFAD olmak üzere tüm kurumlarımız incelemelerini sürdürmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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