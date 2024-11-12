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DMM'den dolandırıcılık uyarısı: İddialara itibar etmeyiniz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM), '4938 Sayılı resmi kanuna göre kredi kartı kullanan tüm vatandaşların 27 bin 900 TL'ye kadar birikmiş kart aidat tutarı ve işlem ücretlerinin Maliye Bakanlığı tarafından iadesine karar verildi.' yönündeki paylaşımların, dolandırıcılık amaçlı olduğu bildirildi. Açıklamanın devamında ise, resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

AA12 Kasım 2024 Salı 17:46 - Güncelleme:
DMM'den dolandırıcılık uyarısı: İddialara itibar etmeyiniz
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DMM'nin açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı logoları kullanılarak "4938 Sayılı resmi kanuna göre kredi kartı kullanan tüm vatandaşların 27 bin 900 TL'ye kadar birikmiş kart aidat tutarı ve işlem ücretlerinin Maliye Bakanlığı tarafından iadesine karar verildi." şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Bu paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Paylaşımlardaki link aracılığıyla kullanıcıların bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz."

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