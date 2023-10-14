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DMM'den ''Filistinliler sahte videolar üretiyor'' iddiasını yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Filistinliler sahte videolar üretiyor' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
DMM'den ''Filistinliler sahte videolar üretiyor'' iddiasını yalanlama
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Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin görüntülerin, TRT World'de yayınlanan bir kültür-sanat programından alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve makyaj yapan kadınları gösteren görüntülerle ilgili 'Filistinliler sahte videolar üretiyor' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, TRT World'de yayınlanan bir kültür-sanat programından alınmıştır. Mart 2017'de yayınlanan görüntülerde, Filistinli makyaj sanatçısı Mariam Saleh'in Gazze film endüstrisinde kadın özel efekt makyaj sanatçısı olarak yaptığı çalışmaları gösterilmektedir."

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